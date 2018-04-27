В Ашхабаде обсуждены правовые механизмы сотрудничества прикаспийских стран

CA-NEWS (TM) - В Ашхабаде завершилось заседание уполномоченных представителей прикаспийских государств, организованное Министерством иностранных дел, Министерством финансов и экономики и государственным предприятием по вопросам Каспийского моря при президенте Туркменистана, сообщает госинформагентство страны.

Это уже четвёртая встреча экспертов Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана, проводимая в целях согласования проекта Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между странами «каспийской пятёрки».

Подводя итоги двухдневного заседания, его участники с удовлетворением констатировали, что регулярные консультации позволили значительно ускорить процесс формирования пятисторонней нормативно-правовой базы на Каспии, в том числе в формате секторальных договоров. Так, в конструктивном ключе продвигается работа над Соглашением о сотрудничестве прикаспийских государств в области транспорта, проект которого обсуждался в ходе прошедшей накануне встречи экспертов.

Каспийский регион имеет огромный экономический потенциал, полномасштабная реализация которого в равной степени отвечает интересам всех прибрежных государств. Продуктивный характер дискуссий по вопросам, связанным с Соглашением о торгово-экономическом сотрудничестве, выдвинутые в ходе нынешней встречи предложения свидетельствуют о нацеленности сторон на активное взаимодействие в обозначенном направлении, общем стремлении вывести его на качественно новый уровень, наполнить конкретным содержанием.

Основное внимание в проекте данного документа уделяется созданию правовых и организационных механизмов, которые обеспечат создание эффективной диалоговой платформы между правительственными структурами и деловыми кругами прикаспийских стран.