Масштабное столкновение галактик переворачивает представления ученых о вселенной

CA-NEWS (CA) - Астрономы обнаружили ранние признаки столкновения 14 галактик, переворачивающего современные представления об истории космоса, сообщает Reuters.

По словам ученых, слияние галактик, обнаруженное на расстоянии 12,4 миллиарда световых лет от Земли, началось через 1,4 миллиарда лет после Большого взрыва.

Астрономы говорят, что это явление - галактический протокластер – предшествует образованию гигантских галактических кластеров, самых крупных объектов во вселенной, известных на сегодняшний день.

Ученые засвидетельствовали зарождение галактического скопления, которое ожидалось лишь через несколько миллиардов лет. Такое наблюдение противоречит современным представлениям о вселенной.

«Устоявшееся представление говорит нам о том, что кластеры зарождаются в течение куда более продолжительного времени. Стремительное и взрывное образование SPT2349 опровергает теорию и результаты моделирования этого процесса», - сказал астрофизик Скотт Чапман из Университета Дальхузи в Канаде.

Масса SPT2349-56 примерно в 10 триллионов раз больше Солнца. Протокластер включает в себя, по крайней мере, 14 галактик, скорость зарождения звезд в нем - в тысячи раз выше, чем в Млечном пути. При этом по размерам протокластер лишь в четыре раза больше нашей галактики.

«Открытие позволяет нам изучать образование столь большого скопления галактик, подобного тому, что было в раннем периоде существования вселенной», - сказал астроном из Йельского университета Тим Миллер.