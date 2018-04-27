Взятка бизнесвумен в Алматы обернулась для нее штрафом с увеличением в 20 раз

CA-NEWS (KZ) - Районный суд №2 Жетысуского района города Алматы рассмотрел уголовное дело по обвинению бизнесвумен в даче взятки должностному лицу.

Как сообщается на сайте Алматинского городского суда, установлено, что в феврале 2018 года подсудимая К., занимаясь индивидуальным предпринимательством, с целью избежать привлечения к административной ответственности за допущенные нарушения налогового законодательства предложила специалисту Управления государственных доходов Жетысуского района М. незаконное денежное вознаграждение в размере 30 тыс. тенге ($92). После чего М. по данному факту обратился со служебной запиской к руководству.

В ходе судебного разбирательства подсудимая вину в предъявленном ей обвинении признала в полном объеме.

Приговором суда К. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 367 ч.1 Уголовного кодекса РК, ей назначено наказание в виде штрафа в размере двадцатикратной суммы взятки - 600 тыс. тенге ($1850), с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Также осужденной К. разъяснено, что в случае уклонения от уплаты штрафа, назначенного за совершение преступления, он заменяется лишением свободы из расчета один день лишения свободы за 4 месячных расчетных показателя (62 дня) с учетом положений статьи 46 УК РК.

Приговор суда не вступил в законную силу.