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  27 апреля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Ежегодно в Казахстане регистрируется порядка 700 заявлений о пытках. Генпрокуратура предлагает запретить примирение сторон

CA-NEWS (KZ) - В Астане 27 апреля состоялась международная конференция на тему «К обществу без пыток: обзор практики и следующие шаги».

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, ежегодно в Казахстане регистрируется порядка 700 заявлений о пытках и насилии. За последние 4 года за пытки осуждено 86 должностных лиц.

В целях комплексного решения проблем пыток и жестокого обращения в сфере уголовного правосудия надзорный орган в 2017 году инициировал проект «К обществу без пыток», где учтен мировой опыт борьбы с пытками, стандарты и рекомендации профильных комитетов ООН, а также особенности национальной правовой системы и законодательства. Проект планируется реализовать до 2019 года.

В настоящее время Генеральная прокуратура разработала законопроект о новых шагах по повышению эффективности превенции пыток. В нем предлагается ввести запрет на освобождение от уголовной ответственности лиц, совершивших пытки, в связи с примирением с потерпевшим и деятельным раскаянием.

Также отмечено, что с целью профилактики пыток продолжается оснащение колоний видеокамерами, а также обеспечение их сотрудников видеорегистраторами.

Кроме того, по данным ведомства, достижением в укреплении гарантий защиты граждан на досудебном этапе стало принятие закона о модернизации уголовного процесса. Законом сокращены сроки задержания лиц с 72 до 48 часов, в том числе несовершеннолетних до 24 часов, расширены границы судебного контроля на досудебном этапе, суду передано право санкционирования следственных действий.

В целях профилактики пыток на стадии досудебного расследования в правоохранительных органах создано 490 специальных прозрачных кабинетов для допросов, оснащенных видеокамерами. Родственники допрашиваемых лиц в режиме реального времени могут наблюдать за допросом в специально отведенных местах.

Эти меры способствовали снижению на четверть (с 38 до 27 тыс.) количества жалоб на действия и решения правоохранительных органов, вдвое на незаконные методы ведения следствия (с 4,7 до 2,6 тыс.) и необоснованные доставления граждан (со 112 до 54).

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