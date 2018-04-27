Аксакал из Узбекистана отправился в путешествие на велосипеде в Кыргызстан (видео)

CA-NEWS (KG) - 81-летний житель Ангарского района Сурхандарьинской области Узбекистана Эльмурод Чориев отправился в путешествие на велосипеде в кыргызский город Ош. Проехав восемь дней на велосипеде, 26 апреля он приехал в Ташкент.

Блогер из Узбекистана Санжар Саидов опубликовал на своей странице в Facebook'е короткую видео-беседу с 81-летним Эльмуродом Чориевым. В беседе с блогером аксакал говорит, что решил отправиться в путешествие в соседний Кыргызстан, чтобы увидеть город Ош.

​– В 1958 году я учился на годичных торговых курсах в городе Андижане. Тогда с тремя друзьями поехали в путешествие в город Ош. Расстояние между Андижаном и Ошом составляет около 100 километров. Решил снова увидеть Ош. Возможно, удастся побывать и в других городах Кыргызстана, – говорит Эльмурод Чориев.

Вначале 81-летний сурхандарьинец планировал доехать на велосипеде до Китая. Однако из-за финансовых проблем, связанных с получением визы и другими расходами, он решил завершить свое путешествие на велосипеде в соседнем Кыргызстане.

В беседе с блогером Санжаром Саидовым он рассказывает, что продолжает путь днем, а ночью остается на ночлег в доме жителей сел и городов, до которых он доехал на велосипеде. "До сегодняшнего дня еще никто не отказал мне в ночлеге. Напротив, все они приглашают меня в гости", – говорит аксакал.