Китайская ТВЕА: Душанбе готов предоставить нам золотые рудники

CA-NEWS (TJ) - Руководство китайской компании ТВЕА, которая построила в таджикской столице Душанбинскую ТЭЦ-2, заявило, что правительство Таджикистана согласилось предоставить им права на разработку очередные золотые рудники, если прибыль от месторождений золота «Восточная Дуоба» и «Верхний Кумарг» не покроет расходы, потраченные на строительство ТЭЦ.

Напомним, китайская компания получила в обмен на строительство Душанбинской ТЭЦ-2 права на разработку двух вышеназванных месторождений.​ ТВЕА получила кредит от китайского «Эксимбанка» в размере 349 млн долларов и в 2016 году построила ТЭЦ мощностью 400 МВт.

Чжан Синь, глава ТВЕА, заявил в интервью сайту stcn.com, что таджикские власти согласились предоставить им для разработки другие месторождения. Помимо этого, Таджикистан выдал ТВЕА лицензию на разработку угольного месторождения в восточной части Зидды. Однако, по словам Рахмонбека Бахтдавлатова, заместителя начальника Таджикглавгеологии, «компания ТВЕА отказалась от угольного месторождения, посчитав его нерентабельным».

«Сейчас мы готовим проект инвестиционного соглашения между правительством Таджикистана и китайской компанией ТВЕА. По нашим расчетам, объем золота двух месторождений не только покрывает расходы компании, но и намного превышает их», - сказал источник в Минэнерго.

Компания ТВЕА не афиширует объемы запасов золота на рудниках, объясняя это коммерческой тайной. Исследования, проведенные в советские годы только в «Восточной Дуобе», оценивают запасы в более чем 117 тонн.