Глава правительства Армении отказался от диалога с лидером оппозиции

CA-NEWS (CA) - Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Карен Карапетян отказался от переговоров с лидером протестов Николом Пашиняном, сообщил РБК пресс-секретарь Карапетяна Арам Араратян.

«Очередное приглашение Никола Пашиняна практически не отличается от предыдущего, кроме того, что на этот раз он не диктует, с кем нужно прийти на переговоры», — передал Араратян заявление и.о. премьера.

Он добавил, что ответ Карапетяна лидеру протестов тот же, что и в прошлый раз: «Переговоры, в которых одна сторона диктует повестку, а другая не может представить свою, не могут считаться переговорами», — пояснил представитель Карапетяна, заметив также, что, по мнению исполняющего обязанности премьер-министра Армении, ​«ведение переговоров в присутствии СМИ предполагает, что их целью не является достижение результата». Участие в «переговорах», которые не имеют возможности найти решение, Карапетян считает неперспективным, сообщил Араратян.

Пашиняна Карапетян, по его данным, призвал принять предложение президента республики Армена Саркисяна и присоединиться к парламентским и внепарламентским силам в диалоге о совместном обсуждении сложившейся в стране ситуации и возможных путей ее развязки.

Накануне Пашинян на очередном митинге в центре Еревана предложил Карену Карапетяну возобновить переговоры на своих условиях. Он пригласил и.о.премьер-министра в пятницу в 12:00 по местному времени встретиться в отеле Marriott. Однако согласие на эту встречу он дал только в случае, если встреча полностью пройдет в присутствии журналистов.

«Не будет переговоров за закрытыми дверями», — заявил Пашинян. Он подчеркнул, что примет пост премьера «только в тех условиях, в которых каждый гражданин Армении сам будет себя чувствовать премьером, потому что власть принадлежит народу».

1 мая в Армении пройдут выборы временно исполняющего обязанности главы правительства. По Конституции, его избирает парламент в течение семь дней с момента ухода в отставку премьера. Экс-премьер Серж Саргсян подал в отставку на фоне массовых акций протеста 23 апреля. После этого, 25 апреля, ​ в парламенте Армении распалась правящая коалиция. Партия «Дашнакцутюн», входившая в коалицию на правах младшего партнера Республиканской партии, объявила о своем выходе. Ранее Республиканская партия имела полный контроль над Национальным собранием Армении и занимала 65 из 105 мест — теперь у нее осталось 58 мест. Таким образом, для победы на голосовании на данный момент Пашиняну не хватает всего несколько голосов.