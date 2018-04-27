В Беларуси «тунеядцев» обязали полностью оплачивать коммунальные услуги

CA-NEWS (CA) - Правительство Беларуси определило перечень коммунальных услуг, за которые так называемые тунеядцы будут платить полную стоимость. Постановление совета министров опубликовано на сайте ведомства.

Трудоспособные, но не работающие жители Белоруссии будут возмещать 100% стоимости таких услуг ЖКХ, как горячая вода, отопление и газ (при наличии газовых котлов). Об этом говорится в постановлении белорусского правительства от 24 апреля.

Согласно документу, оплачивать по полным тарифам горячую воду «тунеядцы» начнут с 1 января 2019 года, газ и отопление — с 1 октября 2019 года.

По данным белорусского правительства, в 2017 году жители страны возмещали 70% реальной стоимости жилищно-коммунальных услуг; ожидается, что в 2018 году цифра достигнет 76%. При этом уровень возмещения по отдельным услугам отличается; например, за электроснабжение белорусы платят 80% реальной стоимости, за отопление — только 20%.

25 января президент Беларуси Александр Лукашенко подписал декрет № 1 «О содействии занятости населения». Этот документ заменил декрет 2015 года, который обязал всех белорусов, работающих меньше 183 дней в году, платить специальный налог и был назван «декретом о тунеядцах».

Декрет о «Сборе с тунеядцев» был введен 2 апреля 2015 года. Он предусматривал налог в размере 20 базовых величин (около $300 по курсу на тот момент) для тех, кто более полугода не платил налоги. В январе 2018 года эти платежи для неработающих слоев населения были отменены. Однако согласно новой редакции, они лишились субсидий на предоставленные государством услуги, в том числе услуги по здравоохранению и ЖКХ.

По новым правилам в разряд тунеядцев попадают люди трудоспособного возраста, которые не учатся, не работают по контракту, не занимаются предпринимательской, ремесленнической или другими видами деятельности и при этом не стоят на учете как безработные.