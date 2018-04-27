При виде мяса в супермаркетах Астаны готовы выплеснуться не самые лучшие эпитеты. Ощущение, что весь неликвид собран здесь, - депутат

CA-NEWS (KZ) - При виде мяса на прилавках супермаркетов Астаны готовы выплеснуться не самые лучшие эпитеты, сказал депутат мажилиса Казахстана Тургун Сыздыков, адресуя запрос премьер-министру Бакытжану Сагинтаеву.

По его словам, необходимость формирования продовольственного пояса вокруг Астаны активно обсуждается с весны 2011 года, но производство качественной продукции в близлежащих к столице регионах и прямые поставки их на рынок оказались проваленными.

«Достаточно зайти в любой супермаркет Астаны, чтобы убедиться в этом. Они завалены продуктами питания, но не нашими и, по последним данным контролирующих органов, не всегда требуемого качества. Только за последние два года, завезя импортного продовольствия на 42 миллиарда тенге, мы проинвестировали развитие производства продукции в других странах и подсекли отечественных производителей. Большинство торговых точек местных фирм, призванные стать визитными карточками своих регионов для граждан и гостей страны, рекламой конкурентоспособности отечественной продукции, доступности цен для рядовых потребителей, демонстрировать высокую культуру обслуживания, не привлекают ни внешним видом, ни содержанием, не пользуются популярностью среди населения, включая те, которые торжественно были открыты недавно. Напротив, они отражают реальное состояние нашего агропромышленного комплекса, вызывает справедливые вопросы о своевременном, целевом и эффективном использовании не исчислимых средств, выделенных государством, за годы независимости на развитие», - отметил парламентарий.

Он добавил, что на прилавках практически нет овощей и фруктов, а то, что лежит, сомнительного качества.

«Реклама отсутствует, продавцы не знают ни производителей, ни сроков годности продукции. При виде мяса говядины, конины, баранины на прилавках, готовы выплеснуться не самые лучшие эпитеты. При этом цены не ниже рыночных. Такое ощущение, что весь неликвид собран здесь. Цены на огурцы, помидоры, капусту и другие овощи, которыми всю советскую историю в полном объеме, обеспечивало население само себя, диктуются поставщиками из южных регионов, а также зарубежья», - сказал Т.Сыздыков.

По его мнению, непонятно отношение правительства к проблемам дачных кооперативов, которые помогли выжить населению в самые трудные годы становления государства.

«До сих пор нет закона, регулирующего их деятельность. А ведь они могли бы быть не только источником пополнения рынка овощами и фруктами, влияния на ценообразование, но и школой приобщения молодежи к труду, возрождение интереса их к сельскохозяйственному производству», - говорится в запросе.