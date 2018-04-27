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  27 апреля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Мэр Худжанда учредил 40 грантов женщинам-ремесленницам

CA-NEWS (TJ) - 40 грантов на общую сумму 165 тысяч сомони выделил председатель города Худжанда для поддержки женщин-ремесленниц в рамках Года развития туризма и народных ремесел. По сравнению с прошлым годом сумма грантов увеличилась на 100 тысяч сомони ($11 247).

Согласно решению главы города Худжанда Маъруфа Мухаммадзода «Об учреждении и выделении грантов председателя города по поддержке и развитию предпринимательской деятельности женщин-ремесленниц в 2018 году», в целом учреждаются 40 грантов, в том числе 5 грантов в размере 8000 тысяч сомони($900), 10 грантов в размере 5 тысяч сомони($560) и 25 грантов в размере 3 тысячи сомони($337), что в сумме составляет 165 тысяч сомони($18 560).

Для реализации грантовой программы отделам по делам женщин и семьи, инвестиций и управления госимуществом, по делам молодежи и спорта администрации города и другим соответствующим структурам поручается предпринять необходимые меры для проведения организационно-правовых, технических, информационных и агитационных мероприятий, отмечает пресс-служба администрации города, сообщает АП.

Традиционно гранты вручаются соискателям в сфере развития народных ремесел во время празднования Дня города Худжанда, который отмечается в сентябре.

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