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  27 апреля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В аймаке Баянхонгор хранится полный скелет Тарбозавра

CA-NEWS (MNG) - В музее естествознания аймака Баянхонгор хранится полный скелет Тарбозавра, который является одним из пяти целиком найденных в мире скелетов динозавров, сообщает Монцамэ.

В 1982 году монголо-российская экспедиция обнаружила в сомоне Баянговь аймака Баянхонгор скелет этого хищного динозавра, обитавшего 130 млн лет назад. Тарбозавры были крупными двуногими хищниками весом до 4—6 тонн, с непропорционально маленькими относительно остального тела двупалыми передними конечностями.

В пасти тарбозавра насчитывалось около шести десятков зубов по меньшей мере до 85 мм длиной. Хотя ряд исследователей считает тарбозавров падальщиками, более распространена точка зрения, согласно которой они были активными хищниками и занимали верхнее положение в экосистеме своей эпохи и региона, охотясь на крупных травоядных динозавров во влажных речных поймах.

В стране было найдено около 80 скелетов динозавров более 60 видов, что составляет одну четверть всех зафиксированных находок динозавров в мире. Также были обнаружены такие уникальные находки, как целые скелеты сцепившихся динозавров. ЮНЕСКО отмечает, что эти находки имеют большую ценность для науки и в 1996 г. зафиксировал их как «Природное наследие Земли», включив в категорию «Уникальные ценности на Земле».

В 2010 году в центре аймака Баянхонгор был создан парк динозавров, где поставлены фигуры древних ящеров.

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