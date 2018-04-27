В Бухаре пройдёт очередной фестиваль «Шелк и специи»

CA-NEWS (UZ) - 26-27 мая текущего года в Бухаре пройдет 17-ый Международный фестиваль «Шелк и специи», сообщили в посольстве Узбекистана в КР.

Цель мероприятия - сохранить существующее культурное наследие со всеми его специфическими особенностями и уровнем художественного мастерства, а также поддержать народные ремесла, такие как золотая вышивка, ручное ткачество, резьба по дереву, ковроткачество, строительное мастерство, изобразительное искусство.

В программе фестиваля запланированы выступления фольклорных ансамблей из регионов страны, национальные игры и забавы, мастер-классы, дегустация узбекского плова на мероприятии «Палов сайли», показ моды от юных дизайнеров Узбекистана, а также международная научно-практическая конференция.

Организаторами мероприятия выступят хокимият (администрация )Бухарской области, Бухарское региональное отделение НК «Узбектуризм» и ассоциация ремесленников «Хунарманд».

Иностранным мастерам, желающим принять участие на фестивале «Шелк и специи» организаторами будет выделена выставочная площадь на бесплатной основе, отметили организаторы.



