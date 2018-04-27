Лидеры Северной и Южной Кореи договорились подписать мирный договор, который положит конец войне 1953 года и обнялись (фото)

CA-NEWS (CA) - Первым результатом исторического саммита двух Корей в пятницу стала договоренность о подписании мирного договора, который должен будет положить формальное окончание войне, разделившей полуостров в 1953 году, сообщает Би-би-си.

Лидер КНДР и президент Южной Кореи подписали декларацию, в которой объявили о начале эры мира и о полном избавлении Корейского полуострова от ядерного оружия.

Ким Чен Ын стал первым северокорейским лидером, который перешел через военно-демаркационную линию на территорию Южной Кореи в пограничном пункте Пханмунджом. С момента окончания войны в 1953 году впервые руководитель коммунистического Севера лично прибыл в Южную Корею.

Саммит проходил в несколько этапов: сначала торжественно обставленное пешее прибытие Ким Чен Ына на южную сторону и переговоры в Дома мира. Затем лидер КНДР и глава Южной Кореи посадили на демаркационной линии в пограничной зоне Пханмунджом сосну как символ мира и процветания, после чего прогулялись и поговорили наедине.

#Breaking: President Moon and Kim Jong Un Trew Soil at a Pine tree symbolizing a fresh new layer of growth together! in a unified #Korea. pic.twitter.com/WCAWHvSKwR — Sotiri Dimpinoudis Ⓥ (@sotiridi) April 27, 2018

Как отмечает южнокорейское агентство Yonhap, что главы государств засыпали корни дерева землей с двух гор на юге и севере полуострова и полили сосну водой из двух рек — Тэдонган, которая течет через столицу КНДР, и Ханган, протекающую через столицу Южной Кореи. На табличке возле дерева выгравирована надпись: «Мы растим мир и процветание».

В качестве памятного дерева для церемонии была выбрана сосна, которая была посажена в годы завершения Корейской войны - в 1953 году.

Как написала в Twitter корреспондент AFP, издалека казалось, что говорит больше Мун Чжэ Ин, а Ким Чен Ын в основном слушает его, улыбаясь и вежливо кивая.

Долгая беседа вдали от журналистов и охранников длилась почти час. При этом телевидение вело прямую трансляцию; слов лидеров было не слышно, зато миллионы зрителей могли слышать пение редких птиц, сохранившихся в демилитаризованной зоне.

Позднее, Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин обнялись после подписания совместной декларации по итогам встречи, сообщает издание The Korea Herald.