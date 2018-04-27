Глава МИД Узбекистана провёл встречу с командующим Сухопутными войсками Пакистана

CA-NEWS (UZ) - Сегодня, 27 апреля, министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился с находящимся в стране с визитом командующим Сухопутными войсками Пакистана генералом Камаром Джаведом Баджвой.

Стороны обсудили состояние и перспективы укрепления узбекско-пакистанских связей в различных областях, сообщила пресс-служба МИДа.

На встрече высокую оценку получили итоги проведенной по инициативе Президента Узбекистана 26-27 марта 2018 года в г.Ташкенте международной конференции высокого уровня по Афганистану «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие».

Было констатировано, что урегулирование афганской проблемы принесет ощутимые выгоды всем странам обширного региона, включая Центральную Азию, стимулируя строительство железных дорог, автомагистралей, трубопроводов, развитие региональной и трансрегиональной торговли.

Собеседники также обменялись мнениями по другим вопросам узбекско-пакистанской повестки дня и отдельным международным проблемам.

В беседе принял участие посол Пакистана Ирфан Юсуф Шами.