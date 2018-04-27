Узбекистан и Китай обсудили взаимодействие двух стран в рамках ШОС

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте 27 апреля в Министерстве иностранных дел Республики Узбекистан состоялась встреча с делегацией Китая во главе со Специальным представителем Правительства по делам ШОС, Национальным координатором Китая в ШОС Сунь Лицзе.

В ходе беседы обсуждены вопросы взаимодействия двух стран в рамках ШОС, ход подготовки к предстоящему в г.Циндао (КНР) заседанию Совета глав государств-членов ШОС, сообщила пресс-служба МИДа.

Стороны обменялись мнениями по проектам повестки дня, программы, итоговых документов, которые планируется внести на рассмотрение глав государств.

Отдельное внимание было уделено практическим аспектам проведения очередной, 13-й встречи секретарей Советов безопасности государств-членов ШОС, а также другим вопросам, представляющим взаимный интерес.