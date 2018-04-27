В трех городах Казахстана планируется открыть центры для реадмиссируемых лиц

CA-NEWS (KZ) - В крупных городах Казахстана планируется открыть центры для реадмиссируемых лиц. Об этом на заседании коорсовета руководителей компетентных органов государств-участников Организации Договора о коллективной безопасности по вопросам борьбы с незаконной миграцией сообщил заместитель министра внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев.

По его словам, в настоящее время рассматривается вопрос создания специальных центров в Алматы, Шымкенте и Уральске, где реадмиссируемые лица будут содержаться до передачи в страну гражданства. Он отметил важность изучения опыта стран, в которых такие центры уже действуют, в том числе России и Азербайджана.

«Учитывая мировой опыт по регулированию миграции и обеспечению возврата незаконных мигрантов в страны исхода, заключены соглашения о реадмиссии с 17 странами, в том числе с Россией, Беларусью, Кыргызстаном, Узбекистаном и Таджикистаном. В работе еще 14, в основном со странами СНГ и Западной Европы. Кроме того, для более удобного оформления разрешений трудовым иммигрантам в Астане начал работу первый в стране специальный Центр миграционных услуг. Здесь государственной корпорацией «Правительство для граждан» кроме сотрудников миграционной службы организованы рабочие места для представителей медицинских организаций, нотариальных и страховых компаний, банков, проводится дактилоскопирование и фотографирование», - рассказал Е.Тургумбаев.

Он добавил, что процедура организована по единому алгоритму на основании электронной очереди. При этом сотрудники полиции непосредственно с иностранцами не общаются, все документы поступают на рассмотрение через информационную систему, также выдается результат.