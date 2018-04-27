Британская королевская семья назвала новорожденного принца Луи Артур Чарльз

CA-NEWS (CA) - Третий ребенок принца Уильяма и его супруги герцогини Кембриджской Кэтрин, появившийся на свет 23 апреля, получил имя Луи Артур Чарльз, говорится в сообщении пресс-службы Кенсингтонского дворца.

В сообщении отмечается, что мальчик будет носить титул Его Королевское Высочество принц Луи Кембриджский.

The Duke and Duchess of Cambridge are delighted to announce that they have named their son Louis Arthur Charles.



The baby will be known as His Royal Highness Prince Louis of Cambridge. pic.twitter.com/4DUwsLv5JQ — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) April 27, 2018

Новорожденный стал пятым в очереди на трон после своего деда принца Чарльза, своего отца принца Уильяма, а также старших брата и сестры - принца Джорджа Александра Луи и принцессы Шарлотты Елизаветы Дианы. Первых двух детей герцог и герцогиня Кембриджские назвали традиционными именами - связанными с более старшими членами королевской семьи. Имя Джордж Луи Александр напоминало о шести британских королях по имени Георг (последний из них, Георг VI, был отцов королевы Елизаветы II), а также о лорде Луисе Маунтбеттене, последнем вице-короле Индии. Шарлотта Элизабет Диана названа в честь матери и бабушки Уильяма.

Несмотря на рождение брата, принцесса Шарлотта сохранит четвертое место в очереди на престол. До 2013 года, пока в закон о престолонаследии не были внесены изменения, в случае рождения младшего брата наследница престола автоматически уступала ему место в очереди.