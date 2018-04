Британская королевская семья назвала новорожденного принца Луи Артур Чарльз

CA-NEWS (CA) - Третий ребенок принца Уильяма и его супруги герцогини Кембриджской Кэтрин, появившийся на свет 23 апреля, получил имя Луи Артур Чарльз, говорится в сообщении пресс-службы Кенсингтонского дворца.

В сообщении отмечается, что мальчик будет носить титул Его Королевское Высочество принц Луи Кембриджский.

The Duke and Duchess of Cambridge are delighted to announce that they have named their son Louis Arthur Charles.



The baby will be known as His Royal Highness Prince Louis of Cambridge. pic.twitter.com/4DUwsLv5JQ