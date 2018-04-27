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  27 апреля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Британская королевская семья назвала новорожденного принца Луи Артур Чарльз
Предыстория: У герцогини Кембриджской родился мальчик. Она покинула клинику с младенцем через несколько часов (видео)

CA-NEWS (CA) - Третий ребенок принца Уильяма и его супруги герцогини Кембриджской Кэтрин, появившийся на свет 23 апреля, получил имя Луи Артур Чарльз, говорится в сообщении пресс-службы Кенсингтонского дворца.

В сообщении отмечается, что мальчик будет носить титул Его Королевское Высочество принц Луи Кембриджский.

Новорожденный стал пятым в очереди на трон после своего деда принца Чарльза, своего отца принца Уильяма, а также старших брата и сестры - принца Джорджа Александра Луи и принцессы Шарлотты Елизаветы Дианы. Первых двух детей герцог и герцогиня Кембриджские назвали традиционными именами - связанными с более старшими членами королевской семьи. Имя Джордж Луи Александр напоминало о шести британских королях по имени Георг (последний из них, Георг VI, был отцов королевы Елизаветы II), а также о лорде Луисе Маунтбеттене, последнем вице-короле Индии. Шарлотта Элизабет Диана названа в честь матери и бабушки Уильяма.

Несмотря на рождение брата, принцесса Шарлотта сохранит четвертое место в очереди на престол. До 2013 года, пока в закон о престолонаследии не были внесены изменения, в случае рождения младшего брата наследница престола автоматически уступала ему место в очереди.

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