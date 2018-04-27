Делегация Таджикистана приняла участие в Региональном форуме-совещании глав чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии

CA-NEWS (TJ) - Сегодня, 27 апреля, в Алматы состоялся Региональный форум-совещание глав чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии. В нем приняла участие делегация республики Таджикистан во главе с заместителем председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве республики Таджикистан полковником Джамшедом Махмадзода, сообщает НИАТ Ховар.

Как сообщили в КЧС и ГО при правительстве РТ, проведению форума предшествовала Региональная встреча глав чрезвычайных ведомств стран ЦА, которая состоялась 31 марта 2017 года в Душанбе. По ее итогам были приняты Душанбинская декларация и решение о проведении форума в республике Казахстан.

В ходе форума был рассмотрен ряд проектов по укреплению регионального сотрудничества стран Центральной Азии в сфере снижения рисков бедствий, предупреждения и ликвидации ЧС.

Также был принят итоговый документ Регионального форума-совещания глав чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии.

В мероприятии приняли участие руководители спасательных ведомств Центральной Азии и ряда международных организаций.