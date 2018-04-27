Монголия заинтересована в создании хаба в одном из портов в России

CA-NEWS (MNG) - Монголия заинтересована в создании логистического терминала-хаба в одном из дальневосточных портов для экспорта своих товаров в страны АТР, сообщает пресс-служба аппарата полпреда президента РФ в ДФО.

Вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев в ходе визита в Монголию провел встречи с премьер-министром страны Ухнаагийном Хурэлсухом и вице-премьером правительства Монголии Улзийсайханы Энхтүвшином. Стороны обсудили возможные совместные проекты в области сельского хозяйства, энергетики, логистики. В плане — встреча Трутнева с президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой.

«Существенным потенциалом двустороннего взаимодействия является развитие транспортно-логистического направления. Монголия, соединенная железной дорогой с Транссибирской магистралью, заинтересована в создании логистического терминала-хаба в одном из дальневосточных портов для дальнейшего экспорта своих товаров в страны АТР», - говорится в сообщении.

В связи с этим Трутнев поручил Минвостокразвития России создать совместную российско-монгольскую группу по изучению и анализу развития данного направления.

Юрий Трутнев пригласил бизнес-сообщество Монголии принять участие в Восточном экономическом форуме, который пройдет в этом году 11-13 сентября во Владивостоке.

«Я приглашаю вас работать в Россию и работать вместе с Россией», - сказал Юрий Трутнев.

Напомним, вице-премьер — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев находится с двухдневным рабочим визитом в Монгольской народной республике.