В Казахстане от рака шейки матки ежедневно умирают 2 женщины

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане ежегодно 650 женщин умирают от рака шейки матки. Об этом на коллегии Министерства здравоохранения РК сообщила директор института онкологии Диляра Кайдарова.

По ее словам, каждый год в стране выявляется более 1,5 тыс. больных раком женщин, с начала 2018 года их зарегистрировано 1,7 тыс., идет рост.

«Умирают 650 женщин, то есть каждый день двух женщин настигает смерть от рака шейки матки, которую можно предотвратить», - сказала специалист, отметив игнорирование гинекологических осмотров.

Она напомнила, что скрининги рака шейки матки проводятся в республике 10 лет, также проводится скрининг рака молочной железы. Его могут пройти женщины от 50 до 60 лет.

Д.Кайдарова подчеркнула, что в западных странах с болезнью на первой стадии приходят 80%, все они излечиваются и живут, в то время как в Казахстане скрининг проходят всего 23% женщин.

«Химиотерапия стоит от 500 тысяч тенге до 1 миллиона в месяц. На ранней стадии проводятся органосохраняющие операции вплоть до сохранения шейки», – сообщила врач.