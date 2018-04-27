Дальний Восток России планирует увеличить товарооборот с Монголией до $500 млн

CA-NEWS (MNG) - Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поставил задачу увеличить товарооборот между Дальним Востоком России и Монголией в 12 раз, до $500 млн. Об этом сообщает пресс-служба полпредства.

«Торгово-экономическое сотрудничество между нашими странами демонстрирует хорошую тенденцию. Объем товарооборота в 2017 году составил $1,4 млрд, что почти на 50% больше показателей 2016 года. Но нам необходимо улучшать эти показатели более активно вовлекая субъекты российского Дальнего Востока… Объем внешней торговли ДФО с Монголией в 2017 году составил $41,5 млн, в том числе экспорт $41,1 млн. Нам необходимо увеличить эту цифру до $500 млн», - сказал Трутнев.

Основой экспорта регионов ДФО в Монголию в 2017 году стали минеральные ресурсы, топливо, нефть и продукты переработки, электромашины. Отмечается, что одним из направлений сотрудничества может стать транспортно-логистическое.

«Монголия, соединенная железной дорогой с Транссибирской магистралью, заинтересована в создании логистического терминала-хаба в одном из дальневосточных портов для дальнейшего экспорта своих товаров в страны АТР», - пояснили в Минвостокразвития.

Трутнев поручил ведомству создать российско-монгольскую группу по изучению и анализу развития этого направления.