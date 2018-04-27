ВОЗ призывает страны мира, включая Казахстан, Узбекистан и Туркменистан, ввести запрет на асбест

CA-NEWS (TM) - В ООН призвали все страны мира ввести запрет на асбест, который может стать причиной развития рака легких, яичников и гортани, а также мезотелиомы, сообщает на сайте организации.

Эксперты подсчитали, что отказ от этого опасного вещества не приведет к серьезным экономическим потерям. Наоборот, его дальнейшее использование чревато значительными затратами на медицинскую помощь, проведение очистных работ, покрытие судебных издержек и выплаты заболевшим.

В этой связи эксперты Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призвали все страны мира вести полный запрет на добычу, использование, производство и продажу всех видов асбеста.

Благодаря своей дешевизне и прочности асбест использовался людьми на протяжении веков, прежде всего, в строительстве и в производстве фрикционных деталей. Но после того, как были найдены доказательства его канцерогенности для человека, большинство стран, но не все, отказались от этого минерала. К 2013 году ежегодные объемы добычи, производства и потребления асбеста сократились более чем вдвое. В настоящее время лишь четыре страны – Бразилия, Китай, Казахстан и Российская Федерация – производят более 99 процентов мирового объема асбеста и 25 стран потребляют, по крайней мере, по 1000 тонн асбеста в год. Причем, большая часть потребления приходится на 10 стран мира: Индию, Китай, Россию, Бразилию, Вьетнам, Индонезию, Казахстан, Таиланд, Туркменистан и Узбекистан.

В новом исследовании ВОЗ говорится, что ежегодные глобальные расходы на оказание медицинской помощи, связанные с воздействием асбеста на здоровье, по оценкам, составляют 2,4-3,9 млрд долларов. В эту сумму не входят дополнительные затраты на компенсацию морального ущерба и социальное обеспечение. В одних лишь Соединенных Штатах затраты на судебные издержки по искам, связанным с асбестом, достигли 2,3 млрд долларов.