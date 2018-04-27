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  27 апреля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане пройдут Дни культуры Саудовской Аравии

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане 5-8 мая текущего года пройдут Дни культуры Саудовской Аравии, сообщает пресс-центр министерства культуры Таджикистана.

Саудовская Аравия представит красочную культурную программу, выставки народных ремесел, национальной одежды, изобразительного искусства, национальной арабской кухни. Пройдут Дни арабского кино.

5 мая в Таджикской национальной библиотеке состоится официальная встреча министра культуры Таджикистана Шамсиддина Орумбекзода с официальной делегацией Саудовской Аравии.

Вечером того же дня в фойе Таджикского государственного академического театра оперы и балета имени С.Айни состоится открытие выставки народных мастеров, национальной одежды, изобразительного и фотоискусства, которое продлится до 8 мая текущего года.

5 мая в зале Театра оперы и балета состоится торжественная церемония открытия Дней культуры Саудовской Аравии в Республике Таджикистан, сообщает Авеста.

В рамках Дней культуры гости посетят Нурек, Гиссар, Варзоб, а также Таджикскую национальную библиотеку, Таджикский национальный музей и Гиссарскую крепость.

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