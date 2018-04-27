В Баку подписано соглашение о подготовке и переподготовке таджикских дипломатов

CA-NEWS (TJ) - Церемония подписания Соглашения между министерством иностранных дел Таджикистана и Дипломатической Академией МИД Азербайджана состоялась в городе Баку.

Как сообщает департамент информации МИД РТ, с таджикской стороны соглашение было подписано послом Республики Таджикистан в Азербайджанской Республике Рустамом Соли.

В соответствие с настоящим Соглашением азербайджанская сторона ежегодна будет предоставлять 5 квот для граждан Республики Таджикистан для обучения в Азербайджанской Дипломатической Академии (ADA), а также 6 квот для повышения квалификации таджикских дипломатов.

По завершении церемонии подписания Соглашения состоялась встреча посла Таджикистана с заместителем министра иностранных дел – Ректором Дипломатической Академии Хафизом Пашаевым.

В ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества между Таджикистаном и Азербайджаном, сообщает Авеста.

Одновременно, по завершении церемонии в библиотеке Академии был открыт уголок Таджикистана, где выставлены книги президента РТ Эмомали Рахмона, научно-исторические произведения, посвящённые деятельности президента Таджикистана, а также книги о достижениях республики за годы независимости, об истории и культуре Таджикистана.