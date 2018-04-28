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  28 апреля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Н.Назарбаев назначил послов Казахстана в Корее, Испании и Канаде

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назначил послов РК в ряде государств.

Согласно указу, опубликованному на сайте Акорды, Дюсенбаев Бакыт Амангельдинович назначен послом в Республике Корея, он освобожден от должности посла в Испании, а также посла в Андорре и постоянного представителя Казахстана при Всемирной туристской организации по совместительству.

Жигалов Константин Васильевич назначен послом РК в Испании, он освобожден от должности посла в Канаде, от должностей посла в Кубе, Доминиканской Республике, Ямайке по совместительству;

Камалдинов Акылбек Абсатович освобожден от должности заместителя министра иностранных дел Казахстана и назначен послом РК в Канаде.

Другим указом Бакишев Дулат Хангереевич освобожден от должности посла в Республике Корея в связи с переходом на другую работу.

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