В Минобразования разъяснили, как будет начисляться надбавка к зарплате учителей Казахстана

CA-NEWS (KZ) - В Министерстве образования и науки Казахстана разъяснили, каким образом будет начисляться надбавка к заработной плате учителей.

На пресс-конференции в Астане вице-министр Асхат Аймагамбетов рассказал, что ведомство разработало систему аттестации педагогических работников для повышения их статуса. По итогам аттестации с сентября 2018 года будут введены доплаты за квалификационные категории.

Аттестация педагогических работников по новой системе на присвоение/подтверждение квалификационных категорий проводится в два этапа:

- первый этап – национальное квалификационное тестирование (26 мая по 5 июня, 1-10 ноября) по модулям «Содержание учебного предмета» и «Методика преподавания», где 70% направлены на предметные знания, 30% - на педагогику и методику;

- второй этап - комплексное аналитическое обобщение итогов деятельности (до 31 июля или 15 декабря).

Общее время национального квалификационного тестирования составляет 200 минут, для предметов «Математика», «Физика», Химия», «Информатика» - 230 минут.

Результат тестирования действителен один год.

Для педагогических работников организаций среднего образования устанавливаются квалификационные категории: «педагог», «педагог-модератор», «педагог-эксперт», «педагог-исследователь», «педагог-мастер».

Результат тестирования считается положительным при получении набранных баллов по каждому блоку не менее:

- 50% - «педагог-модератор»;

- 60% - «педагог-эксперт»;

- 70% - «педагог-исследователь»;

- 80% - «педагог-мастер».

По словам замминистра, аттестацию по новой системе будут проходить все желающие учителя-предметники. Учителя, которые не прошли аттестацию по новой системе, могут повторно ее пройти (допускается 2 раза в год – май и ноябрь).

Действующие категории педагогов сохраняют свое действие до наступления срока очередной аттестации.

«Главное отличие новой системы от старой - это стимулирование труда педагога. Существенная доплата: надбавка за квалификационную категорию от 30-50% от должностного оклад», - сказал А. Аймагамбетов.