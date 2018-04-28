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  28 апреля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В суды Казахстана разрешили заходить с гаджетами

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане вступили в силу правила, регламентирующие порядок обеспечения пропускного и внутриобъектного режима для посетителей и участников судебных процессов, а также лиц, желающих присутствовать на открытых судебных заседаниях.

Как сообщается на сайте Верховного суда, новшеством данных правил явилось определение понятия «публично-доступной части здания суда», в которую входят залы ожидания, залы судебных заседаний, помещения приема и выдачи корреспонденции и фронт-офисы. Именно в эту часть здания участникам судебных процессов разрешается вносить записывающие устройства, вычислительную технику, мобильные устройства (сотовые телефоны, смартфоны, планшеты с интернет-модулями), машинные носители информации (флеш-карты, USB-диски и т.п.), а также другие технические устройства, в том числе и беспроводные, имеющие возможность передачи данных, а также выход в Интернет.

Представители средств массовой информации теперь также вправе войти на территории и в здания судов с мобильными устройствами, виде-, кино- и фотоаппаратурой. Вопрос их использования представителями СМИ на судебных заседаниях решается председательствующим судьей.

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