В Китае неизвестный напал с ножом на школьников. Убиты девять детей (фото, видео)

- Азия и мир, происшествия
- 10:13, 28 апреля 2018
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CA-NEWS (CA) - В уезде Мичжи китайской провинции Шэньси мужчина напал с ножом на школьников, в результате семь детей погибли, еще от 12 до 19 получили ранения, сообщает AFP.
Нападение произошло, когда ученики одной из местных школ возвращались домой после уроков. В результате нападения на месте погибли пять девочек и два мальчика, еще 12 детей были доставлены в больницу с ранениями, об их состоянии ничего неизвестно.
Как сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местную полицию, позднее скончались еще две девочки.
Точный возраст детей не уточняется. Известно только, что они учились в средней школе. В Китае ее посещают дети 12–15 лет.
突发【陕西榆林米脂县发生恶性砍学生事件！】今日下午19点左右，米脂县某中学附近发生恶性事件，多名初中学生在放学路上被人砍伤，有学生被砍身亡。目前，嫌疑人已被警方控制。当地市县两级公安部门正在紧急处理。 pic.twitter.com/jv0X2Iohsa— 炼兵 (@fangli525) April 27, 2018
По данным BBC, полиция задержала подозреваемого.
Мужчина, совершивший нападение вымещал старые обиды на одноклассников, которые издевались над ним во время учебы, сообщила полиция уезда Мичжи в официальном аккаунте в соцсети Weibo.
Молодой человек 1990 года рождения по фамилии Чжао, который также обучался в этой школе, вооружившись небольшим ножом, напал на первых встретившихся ему школьников. Прибывшая на место происшествия полиция немедленно задержала нападавшего. После первого допроса он сознался в содеянном и заявил, что таким образом хотел выместить обиду на своих одноклассников, которые унижали его во время учебы.
Правоохранительные органы продолжают расследование, к настоящему моменту неизвестно, является ли задержанный психически вменяемым.
陕西米脂三中砍学生嫌犯上学时遭欺负 遂记恨学生持匕首杀人— 24FA (@www24facom) April 27, 2018
嫌疑人：赵某某，男，汉族，1990年1月20日生，户籍米脂县城郊镇赵家山村155号。经初步审讯，犯罪嫌疑人交代其在米脂三中上学时受同学欺负，遂记恨学生，今天持匕首杀人。https://t.co/GE2DVkJQml pic.twitter.com/LbG7SVFqeD
陕西米脂4.27伤害案最新消息：死亡学生人数升至9人（7女2男）— 24FA (@www24facom) April 27, 2018
4月27日18时10分许，在米脂县第三中学校门外巷道发生一起伤害案件，一名男子持匕首行凶，导致19名学生（14女5男）受伤。
截至4月27日23时，死亡学生人数上升为9人（7女2男）https://t.co/RYjcQgVFiO pic.twitter.com/KbJCvfr6TN
实拍陕西米脂三中恶性砍学生 现场十分惨烈已致7人死亡— 24FA (@www24facom) April 27, 2018
2018年4月27日18时10分许，米脂县第三中学学生放学途中遭犯罪嫌疑人袭击,造成19名学生受伤，其中7人死亡。目前，犯罪嫌疑人已被控制，受伤学生正在全力救治中。https://t.co/pZHzUtwIt3 pic.twitter.com/DwIIy4iFLq
陕西米脂三中突发恶性砍学生事件！19名学生被砍伤其中7人死亡— 24FA (@www24facom) April 27, 2018
刚刚，米脂县第三中学附近刚刚发生恶性事件，多名初中学生在放学路上被人砍伤，有学生被砍身亡。目前，嫌疑人已被警方控制。https://t.co/xAJYho90yT pic.twitter.com/9tXKXdreIc