В Китае неизвестный напал с ножом на школьников. Убиты девять детей (фото, видео)

CA-NEWS (CA) - В уезде Мичжи китайской провинции Шэньси мужчина напал с ножом на школьников, в результате семь детей погибли, еще от 12 до 19 получили ранения, сообщает AFP.

Нападение произошло, когда ученики одной из местных школ возвращались домой после уроков. В результате нападения на месте погибли пять девочек и два мальчика, еще 12 детей были доставлены в больницу с ранениями, об их состоянии ничего неизвестно.

Как сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местную полицию, позднее скончались еще две девочки.

Точный возраст детей не уточняется. Известно только, что они учились в средней школе. В Китае ее посещают дети 12–15 лет.

По данным BBC, полиция задержала подозреваемого.

Мужчина, совершивший нападение вымещал старые обиды на одноклассников, которые издевались над ним во время учебы, сообщила полиция уезда Мичжи в официальном аккаунте в соцсети Weibo.

Молодой человек 1990 года рождения по фамилии Чжао, который также обучался в этой школе, вооружившись небольшим ножом, напал на первых встретившихся ему школьников. Прибывшая на место происшествия полиция немедленно задержала нападавшего. После первого допроса он сознался в содеянном и заявил, что таким образом хотел выместить обиду на своих одноклассников, которые унижали его во время учебы.

Правоохранительные органы продолжают расследование, к настоящему моменту неизвестно, является ли задержанный психически вменяемым.