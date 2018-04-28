В Ашхабаде в ожидании проезда президента Туркменистана жителям на несколько дней запретили сушить белье на улице

CA-NEWS (TM) - Жители нескольких домов в микрорайоне Мир-2 в Ашхабаде получили уведомление о том, чтобы до 29 апреля не сушить белье на улице, в связи с предстоящей поездкой по городу президента Гурбангулы Бердымухамедова, сообщает туркменская служба радио «Азатлык».

По словам нескольких источников в Ашхабаде, предупреждение жителям было сделано в устной форме сотрудниками коммунальных служб, 26 апреля совершивших обход квартир.

«Нас предупредили, чтобы мы не вешали белье на улице, в случае отказа выполнить распоряжение мне пригрозили отрезать электричество. В прошлом мне уже два раза отрезали электричество, причем в прямом смысле, не отключали, а отрезали провода», - сообщила собеседница. По ее словам, в настоящее время вдоль проезжей части дежурят многочисленные сотрудники полиции.

Примечательно, что о предстоящей поездке главы государства по столице в национальных СМИ не сообщалось.

Требования к жителям Ашхабада убирать белье с балконов, закрывать окна, не выходить на улицу, а также не парковать личный автотранспорт вблизи жилых домов накануне передвижений главы государства стали своеобразной традицией.

Корреспонденты неоднократно сообщали о стихийных мерах по усилению патрулирования, а также принудительных мерах, по эвакуации личного автотранспорта жителей в Ашхабаде.

«Если он будет летать на вертолете, то обычно убирают автомобили, если собирается проехать на автомобиле, то требуют убрать белье. Автомобили пока стоят и в этот раз требуют убрать только белье с балконов», - сообщил корреспондент в Ашхабаде.

Запрет на вывешивание белья на улице был введен властями города в августе 2017 года, накануне Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам. Тогда же власти города активизировали работы по ликвидации веревок и специальных приспособлений, установленных жителями города для сушки белья на улице. С тех пор данная мера получила распространение, особенно в центральных районах Ашхабада.

По словам корреспондентов, в настоящее время запрет на вывешивания белья на окнах и балконах, наиболее остро ощущают жители квартир на нижних этажах: «Если от нас требуют убрать белье, в основном в связи с поездками президента, то тем, кто проживает на нижних этажах запрещают всегда. Многие вывешивают белье на улицу только ночью, а рано утром убирают».

Причину борьбы с сушкой белья на улицах власти столицы не объясняют. Вместе с тем власти Туркменистана продолжают массовый демонтаж ​кондиционеров и спутниковых антенн, расположенных на многоэтажных жилых домах.