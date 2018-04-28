Узбекистан проведет коренную реформу пенсионной системы

CA-NEWS (UZ) - Пенсионный фонд при Министерстве финансов Узбекистана обнародовал проект Концепции реформирования системы государственного пенсионного обеспечения граждан,

В добавление к этому, правительство Узбекистана намерено поэтапно повысить пенсионный возраст до среднемирового уровня.

Каждый работающий пенсионер Узбекистана сможет получать пенсию в полном размере. Также увеличатся размеры выплат для одиноких пенсионеров и проживающих в интернатах престарелых и инвалидов. Кроме того, планируется увеличить размер пенсии на 2% за каждый полный год стажа работы.

Система пенсионного обеспечения сегодня охватывает более 3,3 миллиона граждан, это примерно 10% населения страны. Пенсии по возрасту получают 2,502 миллиона человек, по инвалидности — 360,3 тысячи, по случаю потери кормильца — 168,5 тысячи, социальные пособия — 294,1 тысячи человек.

В документе отмечается, что за счет граждан, имеющих достаточно высокий заработок и продолжительный стаж, выплачиваются пенсии незастрахованного характера, до сих пор действуют неоправданные льготы пенсионного обеспечения и ослаблена связь между размером пенсии и страховым взносом.

«В скором будущем ожидается дисбаланс доходов и расходов Пенсионного фонда, что негативно повлияет на финансирование пенсий и других социальных выплат», — говорится в документе.

Разработчик объясняет это такими причинами. В последние годы в Узбекистане увеличивается нагрузка по пенсионным выплатам на экономически активное население страны. По данным демографического прогноза населения на 2018−2025 годы, ожидается рост доли населения пенсионного возраста на 1,2 миллиона человек, что, соответственно, влияет на адекватное увеличение расходов Пенсионного фонда.

Одним из основных показателей пенсионного обеспечения граждан является пенсионный возраст. Средний пенсионный возраст в мире для мужчин и женщин составляет 62 года, а в Узбекистане — 57,5 лет (для женщин — 55, для мужчин — 60 лет). В Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане возраст выхода на пенсию по возрасту для мужчин установлен в 63 года, для женщин — 58 лет. В Казахстане пенсионный возраст женщин будет доведен до 63 лет, с поэтапным его увеличением на 6 месяцев каждый год. В Туркменистане пенсионный возраст составляет 62 года для мужчин и 57 лет для женщин.

Механизмы стимулирования граждан в длительном и беспрерывном участии в системе социального страхования остаются сложными и непрозрачными, из-за чего примерно 60% трудоспособного населения, или 10,2 миллиона из 17 миллионов человек, не охвачены государственным социальным страхованием, то есть не осуществляют обязательные социальные платежи в Пенсионный фонд.