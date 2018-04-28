В ташкентском метро покажут видеохронику военных лет

CA-NEWS (UZ) - Фото- и видеоматериалы документальной хроники военных лет впервые покажут на мониторах станций столичного метро, сообщает агентство «Узархив» при кабинете министров.

Уникальные кадры военного Узбекистана из фондов кинофотофонодокументов Центрального государственного архива в честь Дня памяти и почестей начнут демонстрироваться в ближайшие дни.

«Все фото и видео черно-белого формата, но очень хорошего качества», - заверили Podrobno.uz в «Узархиве».

Кроме того, по инициативе агентства с 4 по 14 мая 2018 года в Ташкентском доме фотографии пройдет выставка архивных фото- и кинодокументов на тему «Память народа священна».

Напомним, что на днях в столичной «подземке» Министерство обороны провело акцию, приуроченную Дню памяти и почестей. Одетые в военную форму исполнители из Центрального ансамбля песни и танца вооруженных сил проехали по всем линиям метрополитена, исполняя песни военных лет.

Ранее, Шавкат Мирзиёев подписал постановление о программе мероприятий ко Дню памяти и почестей. Согласно документу, праздник победы над фашизмом в столице Узбекистана отметят парадом военной техники и песнями тех лет, для ветеранов накроют столы, а завершит торжество традиционный салют.