В Военном суде Узбекистана проходит закрытый суд по делу бухарских силовиков, обвиняемых в смерти предпринимателя

CA-NEWS (UZ) - В Военном суде Узбекистана 23 апреля начался закрытый судебный процесс по делу одиннадцати лиц, среди которых есть сотрудники узбекской спецслужбы, подозреваемые в убийстве предпринимателя из Бухары Ильхома Ибодова. Об этом «Озодлику» сообщили лица, которые проходят потерпевшими по данному уголовному делу.

Уголовное дело №08/26616-18 было возбуждено следственной группой Генеральной прокуратуры Узбекистана по указанию президента Шавката Мирзияева. Следственные действия проводятся этой же группой.

На скамье подсудимых сидят экс-начальник Бухарского областного управления Службы государственной безопасности (бывшей Службы национальной безопасности), полковник Рустам Азимов, его заместитель по вопросам внутренней безопасности, полковник Азим Юнусов, а также оперативные сотрудники Инъом Маърупов и Баходир Хошимов.

Кроме того, в качестве обвиняемых по данному уголовному делу проходят экс-начальник Бухарского областного управления Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Узбекистана Равшан Раджабов, бывший следователь Бухарской областной прокуратуры Расул Юлдашев и бывший заместитель начальника отдела по борьбе с терроризмом и организованной преступностью УВД Бухарской области Умид Бобомуродов.

К уголовному делу привлечены также Рустам Джумаев, Умид Иногомов, Джамшид Сафаров и Александр Иванов, рассматриваемые в качестве «лохмачей» тюрьмы «Караулбазар» в Бухаре.

Члены преступной группы подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных статьями 301 («Злоупотребление властью, превышение или бездействие власти») и 235 («Применение пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания»).

По сообщениям источников, члены преступной группировки были задержаны и арестованы после выступления президента Шавката Мирзияева на встрече с активистами Пешкунского района Бухарской области.

«У меня есть очень много источников из Бухары. Я знаю о том, как несправедливо они сажали в тюрьму местных предпринимателей. У меня даже имеются фотографии, на которых запечатлены пытки. Я знаю фамилии тех следователей, которые совершали эти злодеяния. Дай бог, если будем здоровы, придет время и вы все увидите по телевизору. Я сделаю так, чтобы они испытали все это на себе. Почему? Потому что должна быть справедливость. Если нужно будет, они садят в тюрьму на двадцать лет», – говорил президент.

Привлеченные к суду бухарские силовики обвиняются в преднамеренном убийстве местного предпринимателя Ильхома Ибодова.

Братья-предприниматели из Бухары 44-летний Ильхом Ибодов и 48-летний Рахим Ибодов были арестованы в августе 2015 года, а спустя месяц один из них – Ильхом Ибодов скончался в следственном изоляторе. Мать братьев-предпринимателей Хурсанд Раджабова говорила, что ее младшего сына Ильхома убили сотрудники Бухарского областного управления спецслужбы Узбекистана.