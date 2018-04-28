Путин поручил создать атлас мира без искажения «географической правды»

CA-NEWS (CA) - Президент России Владимир Путин поручил создать атлас мира, который бы не искажал «историческую и географическую правду» о названиях тех или иных объектов, сообщает пресс-служба Кремля.

«Сфера топонимики, то есть названий географических и других объектов, в целом нуждается в особом внимании. Сегодня мы сталкиваемся с ситуацией, когда русские названия, которые давали еще в прошлые века и десятилетия наши исследователи и путешественники, постепенно вытесняются с карты мира», - заявил президент на заседании попечительского совета Русского географического общества (РГО).

По словам президента, тем самым «стирается и память о вкладе России в изучение планеты и в развитие науки». В качестве примера Путин привел Антарктиду, «где имена, данные первооткрывателями континента Лазаревым и Беллинсгаузеном, почти вышли из оборота». «Сегодня лишь единицы знают, что изначальное, историческое название острова Смит - это Бородино, что Сноу - это Малый Ярославец, а Ливингстон - на самом деле Смоленск», - отметил глава государства.

Путин отметил, что одна из причин такой ситуации - отсутствие современных отечественных карт, которые заменены иностранными, где, «как правило, фигурируют вторичные имена географических объектов».

«Никому ничего не собираемся навязывать, то не нужно, но попустительствовать, не реагировать на искажение исторической и географической в данном случае правды и справедливости мы не вправе», - заключил Путин.

Путин поручил Росреестру создать новый российский атлас мира. К этой работе предлагается привлечь экспертов РГО и министерство обороны, которое должно рассекретить часть своих картографических материалов. «Гриф секретности на многих картах явно устарел и выглядит архаично», - заметил Путин.