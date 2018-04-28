Ветераны Второй мировой войны в Туркменистане получат к 9 мая по $57

CA-NEWS (TM) - Ветераны Второй мировой войны в Туркменистане и вдовы солдат, погибших на войне, получат к 9 мая единовременную выплату в размере 200 манатов (около $57 по госкурсу) и ценные подарки. Соответствующий указ на заседании правительства подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, сообщает пресс-служба главы госудасртва.

Документ предписывает областным, городским и районным администрациям, а также аппарату Совета старейшин Туркменистана в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в торжественной обстановке вручить от имени президента Туркменистана ветеранам войны и вдовам погибших на войне солдат по 200 манатов и ценные подарки.

В этом году День Победы 9 мая впервые будет отмечаться в Туркменистане без предоставления выходного дня. В октябре прошлого года президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ о праздничных и памятных датах, отмечаемых в Туркменистане без предоставления выходного дня.