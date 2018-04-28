В закон «О референдуме» в Таджикистане будут внесены поправки

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел очередное заседание правительства, в начале которого был заслушан отчет первого заместителя премьер-министра Давлатали Саида по итогам социально-экономического развития страны за первый квартал и задачам на 9 месяцев текущего года, сообщает пресс-служба главы государтсва.

В ходе заседания, председатель ЦИК по выборам и референдумам Таджикистана Бахтиёр Худоёрзода отчитался правительству по поправкам в Конституционный закон «О референдуме».

По словам главы Центризбиркома, основная цель поправок в указанный Конституционный закон заключается в конкретизации нового порядка заполнения бюллетеней для голосования в ходе референдума, порядок начала и завершения деятельности национальных и международных наблюдателей, порядок объявления предварительных и конечных результатов референдума.

На правительственном заседании утверждены и отправлены на рассмотрение парламента законы о внесении изменения в закон РТ «О государственной службе», о законопроекте о внесении поправок в Налоговый кодекс РТ и о внесении поправок в Таможенный кодекс страны.

В ходе заседания правительства страны были обсуждены и другие направления развития республики. В конце заседания президент Эмомали Рахмон дал ответственным лицам ряд конкретных поручений и рекомендаций относительно улучшения сфер деятельности.