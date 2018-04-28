В Москве неизвестные с масками с автоматами ограбили общежитие мигрантов

CA-NEWS (TJ) - В Москве неизвестные люди с оружием и в масках ворвались в общежитие для мигрантов и ограбили его, сообщила Sputnik Таджикистан юрист для мигрантов Валентина Чупик.

Ограбление произошло утром 26 апреля в общежитии для трудовых мигрантов «Памир-Альянс» на Павелецкой набережной в Москве.

«Это были неизвестные в черной униформе без опознавательных знаков. Все в масках, все вооружены», - сказала юрист.

Неизвестные преступники выгнали напуганных жильцов из комнат, избили их и заперли всех вместе в нескольких комнатах. Мужчин было так много, что они поместились в номере только стоя.

Через час на место происшествия прибыли сотрудники ОМОНа. Они освободили мигрантов. Когда те вернулись по номерам, оказалось, что у многих пропали личные вещи и деньги — их ограбили. Дверцу тумбочек и шкафов были выломаны, постельное белье разбросано.

«У гражданина одной из стран Центральной Азии пропали 77 тысяч рублей ($1,2 тыс.), у другого — 69 тысяч ($1,1). Остальные пострадали чуть меньше — у них были украдены от 5 до 22 тысяч рублей ($79-350)», - добавила юрист.

Неизвестно, кто были грабители в униформе, сотрудники полиции ищут напавших на мигрантов преступников.

Общежития «Памир-Альянс» находится в Москве возле метро «Павелецкая», «Рязанский проспект», «Нагорная», «Измайловская» и «Саларьево». Общежитие гостиничного типа эконом класса предлагает постояльцам 6-ти, 8-ми, 10-ти и 12-ти местные номера с двухэтажными кроватями.

В общежитии имеются кухни, которые оборудованы электроплитами, микроволновыми печами, холодильниками, разделочными столами, телевизорами, электрочайниками.

«Памир-альянс» привлекает мигрантов доступными ценами. Стоимость проживания варьируется от 200 рублей ($3) за комнату. Заселение производится комнатами, поэтому трудовым мигрантам, приехавшим группами на заработки очень удобно снимать жилье такого типа.