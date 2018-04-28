В Туркменистане продолжают расти цены на лекарства

CA-NEWS (TM) - Как сообщает издание «Хроника Туркменистана», стоимость лекарств увеличивается практически каждый день. Из-за этого во многих аптеках перестали вывешивать ценники на лекарства.

Например, на три маната (3,5 манат за $1 по госкурсу), с 18 до 21, подорожал Флуконазол 7. Цена L-Tироксина с февраля выросла с 90 манатов до 110 за упаковку (100 таблеток). Назальный спрей от аллергических ринитов Этацид подорожал с 50 до 140 манатов. Детский сироп Ампициллин в феврале стоил 11 манатов, сейчас – 14.

Наши корреспонденты отмечают, что некоторые лекарства исчезли из аптек, и их заменили более дорогие зарубежные аналоги. Например, Энаприл (производство Индия, фасовка Туркменистан), который на конец 2017 года стоил 6 манатов, а в начале текущего года – 12, исчез с рынков страны. Его заменили на импортные аналоги, которые в 4–5 раз дороже.

В аэропортах страны таможенники спрашивают у прилетающих в Туркменистан, не везут ли они лекарства. Пропускают медикаменты только в небольших количествах для личного использования.

Напомним, что с ноября 2017 года по февраль текущего стоимость лекарств возросла почти на 50%.

24 апреля курс доллара на «черном рынке» подскочил до 16 манатов (продажа 16,20 маната).