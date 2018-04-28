В Токио состоялась трёхсторонняя встреча представителей Монголии, Японии и США

CA-NEWS (MNG) - В Токио 26 апреля успешно завершилась очередная трехсторонняя встреча представителей Министерств иностранных дел Монголии, Японии и США, сообщает Монцамэ.

Монгольскую делегацию на этой встрече возглавил госсекретарь МИД Д.Даваасурэн, американскую сторону – исполняющая обязанности помощника Госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Госдепартамента США С.Торнтон, японскую сторону – генеральный директор Департамента по Азиатско-Тихоокеанскому региону МИД Японии К.Канасуги.

Стороны обменялись мнениями по вопросам обеспечения мира и стабильности в регионе Северо-Восточной Азии (СВА), включая денуклеаризации Корейского полуострова, координации деятельности по вопросам общих интересов, проводимой на международном и региональном уровнях. Они обсудили возможности развития экономического сотрудничества, и в этом контексте, японская и американская стороны выразили готовность оказать поддержку Монголии в участии региональной интеграции.

Госсекретарь Д.Даваасурэн представил сообщение об обстановке в регионе СВА после трехсторонней встречи, прошедшей в августе прошлого года в Улаанбаатаре и достижении позитивных продвижений в совместных усилиях по разрешению проблемы Корейского полуострова путём переговоров, также о политике и деятельности, проводимой Монголией в своём регионе. Япония и Соединенные Штаты отметили вклад, вносимый Монголией в этом направлении и её инициативу “Улаанбаатарский диалог”, и выразил готовность оказать поддержку. Они также высоко оценили участие Монголии в миссии ООН по поддержанию мира и стабильности в горячих точках планеты.

По итогам трёхсторонней встречи стороны выпустили совместное заявление.

В этот же день госсекретарь Д.Даваасурэн и первый вице-министр иностранных дел МИД Японии Т.Мори провели третий по счёту консультации между внешнеполитическими ведомствами двух стран, в ходе которых состоялся обмен мнениями по вопросам регионального сотрудничества.

Госсекретарь Д.Даваасурэн также провел двусторонние встречи с исполняющей обязанности помощника Госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Госдепартамента США г-жой С.Торнтон и вице-министром МИД Японии Т.Акиба.