Служба связи отключила Интернет для таджикских исследователей и ученых

CA-NEWS (TJ) - Служба связи при правительстве Таджикистана отключила Интернет ассоциации TARENA, которая была создана с целью доступа студентов, преподавателей и ученых республики к глобальной сети. В самой ассоциации сообщили 27 апреля в беседе с таджикской службой радио «Озоди», что четыре дня назад представители Службы связи отключили Интернет и опечатали оборудование.

Услуги по доступу в Интернет, предоставляемые ассоциацией TARENA, можно разделить на две основные группы: доступ по выделенным линиям по технологии ADSL и по технологии беспроводной связи. По словам представителей этой организации, им так и не объяснили причины отключения глобальной сети.

Теперь многие исследователи Академии наук и вузов Таджикистана не имеют бесплатного доступа к Интернет, который им обеспечивала TARENA.

Провайдерский Интернет-узел TARENA создан по проекту «Шелковый виртуальный путь» Научного комитета NATO, который охватывает ряд государств в Центральной Азии.

Основным предназначением Ассоциации является предоставление научно-образовательным учреждениям информационные услуги на основе Интернет - технологий.