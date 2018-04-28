Главы США и КНДР проведет встречу в конце мая — начало июня, скорее всего в Монголии, - «Известия»

CA-NEWS (MNG) - Саммит глав США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына, намеченный на конец мая — начало июня, скорее всего, пройдет в Монголии. О том, что это наиболее вероятное место встречи лидеров двух стран, «Известиям» сообщили дипломатические источники в Сеуле и Москве.

Вероятность того, что именно Улан-Батору предстоит принять историческую встречу, подкрепляется фактом равноценно дружественных отношений Монголии и с США, и с Северной Кореей, а также соображениями технического характера. Эксперты отмечают, что устаревший авиапарк Пхеньяна не позволит лидеру страны добраться напрямую до Швеции или Швейцарии, которые также рассматривались как потенциальные места встречи глав КНДР и США.

Просчитывать возможные места беспрецедентной встречи журналисты со всего мира начали с того дня, когда Дональд Трамп неожиданно сообщил о готовности лично встретиться с главой КНДР Ким Чен Ыном. На сегодняшний день наиболее вероятным вариантом выглядит столица Монголии Улан-Батор, заверили несколько источников в дипломатических кругах России и Южной Кореи.

«Сейчас очень высока вероятность того, что это будет именно Монголия. В Пхеньян, куда Ким приглашал Трампа, последний ехать не хочет по внутриполитическим соображениям, а Ким не поедет в Сеул», — пояснил высокопоставленный дипломат из Сеула.

27 апреля Дональд Трамп заявил, что на фоне последних заявлений Ким Чен Ына о денуклеаризации он надеется на «большой успех» в намеченных переговорах. Ранее глава Белого дома, согласно сообщениям американской прессы, дал понять, что в общей сложности для будущего саммита с северокорейским визави его устраивают «пять мест», включая Швецию, Швейцарию и неназванные страны Азии. При этом он исключил из списка Пекин, Сеул, Пхеньян и Пханмунджом — местечко на границе двух Корей, где вчера прошел саммит лидеров Юга и Севера Корейского полуострова. Однако сейчас, по словам Дональда Трампа, этот перечень сузился до 2–3 стран.

Пресс-служба монгольского МИДа не смогла предоставить оперативного комментария на запрос «Известий».

Еще одной страной, которая поддерживает относительно равные отношения с обеими сторонами переговорного процесса, является Сингапур, который на этой неделе попал в «шорт-лист» вероятных мест встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Расчет строится не только на логистике (долететь до города-государства из Пхеньяна вполне реально) и политической компоненте, но и на опыте Сингапура по приему крупных и многочисленных международных встреч, а также наличии подходящей инфраструктуры. В частности, в 2015 году именно Сингапур стал площадкой первой в истории личной встречи лидеров КНР и Тайваня.

Однако в МИД Сингапура, куда «Известия» обратились за комментариями, сослались на недавнее заявление главы внешнеполитического ведомства Вивиана Балакришнана британской службе Би-би-си. Глава сингапурского МИДа сообщил, что ни одна из сторон еще не обращалась к Сингапуру с идеей принять высокопоставленную встречу, а сама страна «не хотела бы бежать впереди паровоза», предлагая себя в качестве площадки.