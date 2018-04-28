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  28 апреля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Путин согласился подвести политический итог войны в Афганистане

CA-NEWS (CA) - Президент РФ Владимир Путин согласен с тем, что пришло время дать оценку военной операции СССР в Афганистане. Об этом глава государства заявил на Совете законодателей в Санкт-Петербурге в пятницу, отвечая на предложение главы думского комитета по обороне Владимира Шаманова, высказавшегося за необходимость подвести политический итог советской кампании в Афганистане и провести мероприятия, посвященные 30-летию вывода советских войск из этой страны.

«По поводу «афганцев» - согласен. И мероприятия должны быть проведены, и оценки должны быть даны. Я согласен с вами полностью», - цитирует его слова «Интерфакс».

По словам Путина, администрация президента совместно с депутатами Госдумы и сенаторами должны заняться этим вопросом.

Депутат Шаманов на заседании обратился к президенту от имени ветеранских организаций. Он отметил, что руководство СССР в свое время не подвело политический итог войны в Афганистане. И теперь, по его словам, это можно делать в виде решений Совета Федерации и Госдумы.

Вывод советских войск из Афганистана завершился 15 февраля 1989 года. Только по официальным данным, потери советских войск за десять лет войны превысили 15 тыс. человек.

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