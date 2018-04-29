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  30 апреля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Туркменистана объявил строгий выговор министру внутренних дел

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в ходе совместного заседания правительства и государственного совета безопасности объявил строгий выговор министру внутренних дел Исгендеру Муликову, сообщает пресс-служба главы государства.

«Президент Туркменистана за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, ослабление контроля за порядком и дисциплиной в подведомственных службах объявил министру внутренних дел И.Муликову строгий выговор с последним предупреждением об исправлении в кратчайшие сроки допущенных недостатков», - говорится в сообщении.

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