Президент Туркменистана объявил строгий выговор министру внутренних дел

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в ходе совместного заседания правительства и государственного совета безопасности объявил строгий выговор министру внутренних дел Исгендеру Муликову, сообщает пресс-служба главы государства.

«Президент Туркменистана за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, ослабление контроля за порядком и дисциплиной в подведомственных службах объявил министру внутренних дел И.Муликову строгий выговор с последним предупреждением об исправлении в кратчайшие сроки допущенных недостатков», - говорится в сообщении.