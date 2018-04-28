Алия Назарбаева дала совет казахстанским бизнесменам

CA-NEWS (KZ) - Младшая дочь президента Казахстана Алия Назарбаева выступила в Астане с предложением законодательно закрепить термин «зеленая экономика» в новом Экологическом кодексе, а также перезапустить систему квотирования и торговли углеродными единицами, сообщает Sputnik Казахстан.

«Необходимо пересмотреть подходы к экологическому регулированию. Хочу быть правильно понятой, я не предлагаю обложить бизнес высокими экологическими требованиями. Государство должно создать действенные стимулы для бизнеса к переходу на «зеленые» рельсы. Например, создаваемый в соответствии с поручением главы государства международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов должен содействовать внедрению «зеленых» технологий и стать единым окном для «зеленого» бизнеса», - сказала председатель президиума ассоциации экологических организаций Алия Назарбаева.

Она заявила, что в последнее время все больше людей ощущают последствия ухудшения экологии. По ее словам, частично вина лежит на несостоятельности текущего экологического законодательства. Она отметила, что в Экологический кодекс с момента его принятия в 2007 году изменения вносились 63 раза.

По мнению Назарбаевой, реализация обязательств по снижению к 2030 году выбросов парниковых газов на 15% (в рамках Парижского климатического соглашения) влечет для Казахстана риски. Она предположила, что на конференции рамочной конвенции ООН по изменению климата будет принят пакет решений по принуждению стран выполнять их обязательства.

«Перед отечественным бизнесом уже с 2020 года возникает новая реальность со своими ограничениями, рисками и потенциальными выгодами. Невыполнение национальных обязательств приведет к ограничению доступа казахстанских товаров на мировые рынки, а также применению иных экономических санкций», - уточнила Назарбаева.

В ходе круглого стола ассоциация экологических организаций подписала меморандум о сотрудничестве с министерством энергетики.