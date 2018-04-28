В Сети появились видео, как преподаватель лицея в Узбекистане ударил учащегося

CA-NEWS (UZ) - Один из преподавателей Академического лицея при УзГУМЯ ударил учащегося перед его сокурсниками. Видео произошедшего события отправил мобильный репортер «UzNews.uz».

На видео четко видно, как преподаватель наносит удары по лицу и другим частям тела учащегося на виду у однокурсников пострадавшего.

Дргуие подробности видео не известны. Подробности расследования будут опубликованы позже.