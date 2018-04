В Узбекистане школьников научат патриотизму с помощью компьютерных игр

CA-NEWS (UZ) - Узбекистан хочет использовать компьютерные игры для патриотического воспитания молодежи, сообщает в четверг, 26 апреля пресс-служба Мининфокома.

Министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана Азим Ахмедхаджаев обсудил возможности подобного проекта с представителями белорусской компании Wargaming, выпустившей популярные компьютерные игры World of Tanks, World of Warplanes, World of Warships.

В ходе встречи гости ознакомили узбекскую сторону с опытом компании Wargaming по продвижению компьютерных игр во всем мире. Также были обсуждены возможности налаживания взаимовыгодного сотрудничества.

Кроме того, в рамках визита зарубежной компании, планируется проведение ряда встреч с АК «Узбектелеком» и Инновационным центром «Mirzo Ulugbek Innovation Center» для ознакомления с опытом работы Wargaming в области продвижения компьютерных игр, способных развивать современные технологии связи и коммуникации.