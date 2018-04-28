Узбекистан и Кыргызстан договорились о решении спорных ситуаций на госгранице

CA-NEWS (KG) - Пограничные ведомства Узбекистана и Кыргызстана утвердили новую редакцию линии поведения на границе в условиях развития дружеских отношений между двумя странами, сообщила в субботу пресс-служба пограничных войск Службы госбезопасности Узбекистана.

По данным ведомства, стороны отметили готовность и заинтересованность в решении вопросов двустороннего сотрудничества в сфере охраны госграницы, а также обсудили основные современные угрозы пограничной безопасности, подвели итоги деятельности по охране узбекско-кыргызской границы в первом квартале 2018 года, рассмотрели актуальные вопросы и пути их решения на основе взаимных консультаций.

С учетом стремительно развивающихся двусторонних узбекско-кыргызских отношений, утверждена новая редакция линии поведения пограничников на узбекско-кыргызской границе, согласованы основные направления взаимодействия пограничных ведомств Сторон.