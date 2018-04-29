Лидер оппозиции Армении выступил за сохранение членства страны в ОДКБ и ЕАЭС

CA-NEWS (CA) - Лидер протестного движения в Армении, руководитель оппозиционной парламентской фракции «Елк» Никол Пашинян заявил, что в случае его прихода к власти Армения останется членом ОДКБ и ЕАЭС, сообщает «Интерфакс».

«Армения останется в составе ОДКБ, это отвечает национальным интересам Армении. Мы будем работать, чтобы эта организация была более эффективной и обеспечила дополнительные гарантии безопасности Армении и Карабаху», - заявил Пашинян на митинге в Гюмри.

«Армения останется верной всем международным обязательствам, в том числе с ЕС и ЕАЭС», - сказал Пашинян.

Между тем Пашинян и возглавляемая им оппозиционная парламентская фракция «Елк» в 2017 году инициировала в парламенте слушания по вопросу выхода Армении из ЕАЭС.

Он заявлял, что как в политическом, экономическом, так и в военно-политическом плане неэффективность членства Армении в ЕАЭС неоднократно проявлялась.

На пресс-конференции для иностранных СМИ 25 апреля Пашинян заявил, что не собирается делать «никаких резких геополитических движений». «Мы никогда не говорили о выходе Армении из ОДКБ. Мы не собираемся делать никаких резких геополитических движений», - сказал он.