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  30 апреля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Страны НАТО предложили направить в Афганистан еще 1,5 тыс. военных

CA-NEWS (CA) - Страны-члены НАТО предложили направить в Афганистан дополнительно 1,5 тысячи военных, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.

«Страны-члены НАТО предложили направить в Афганистан дополнительно 1,5 тысячи военных», - сказал Столтенберг журналистам по завершении заседания совета глав МИД 29 стран-членов НАТО.

По словам генсека, в настоящее время контингент небоевой миссии НАТО в Афганистане насчитывает 16 тысяч военных.

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