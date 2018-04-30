Полеты между Душанбе и Ташкентом будут продолжены несмотря на нерентабельность рейса

CA-NEWS (UZ) - Агентство по гражданской авиации Таджикистана приступило к проверке фактов, изложенных в письме узбекской авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари».

Ранее представители этой авиакомпании заявили, что сборы в аэропорту города Душанбе очень высокие, в связи с чем с каждого рейса Ташкент-Душанбе-Ташкент они несут убытки. Представители Международного аэропорта Душанбе назвали эти заявления беспочвенными и сказали, что узбекской авиакомпании представлены очень большие скидки.

​Азиз Набизода, первый заместитель Агентства по гражданской авиации Таджикистана, 27 апреля заявил, что в настоящее время проверка по запросу авиакомпании "Узбекистон ҳаво йуллари" продолжается. Он отметил, что «уже проведены переговоры с представителями авиакомпании в Таджикистане и авиасообщение между Ташкентом и Душанбе прервано не будет». По словам Набизода, полеты между двумя столицами будут продолжены, как и сотрудничество с авиакомпанией "Узбекистон ҳаво йуллари".

Орифджон Рузимуродов, глава представительства НАК «Узбекистон хаво йуллари» в Таджикистане, сказал, что «авиакомпания отправила руководству аэропорта письмо с просьбой снизить сборы за услуги аэропорта. Но если мы получим отрицательный ответ на свой запрос, но мы все равно будем совершать рейсы, и даже будем стараться увеличить их частоту».

Представители Международного аэропорта Душанбе говорят, что уровень цен за их услуги согласованы с Антимонопольной службой Таджикистана и, по их мнению, они не имеют права самостоятельно снизить цены для отдельных авиакомпаний. Авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» выполняет полеты в таджикскую столицу раз в неделю по вторникам на самолетах А320.