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  30 апреля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Турции Эрдоган прибыл в Узбекистан с госвизитом

CA-NEWS (UZ) - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с супругой Эмине Эрдоган в воскресенье прибыл с государственным визитом в Узбекистан.

В международном аэропорту Ташкента лидера Турции встретил премьер-министр Абдулла Арипов, сообщила пресс-служба Эрдогана.

30 апреля в резиденции Куксарой пройдут переговоры глав двух стран, на которых будут обсуждены вопросы сотрудничества в торгово-экономических, инвестиционных и других сферах.

Также планируется, что Эрдоган выступит с речью в Олий Мажлисе и вместе с Шавкатом Мирзиёевым посетит бизнес-форум с участием деловых кругов Узбекистана и Турции.

1 мая глава Турции посетит Бухару.

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