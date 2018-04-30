Президент Турции Эрдоган прибыл в Узбекистан с госвизитом
- Узбекистан, политика
- 8:52, 30 апреля 2018
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CA-NEWS (UZ) - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с супругой Эмине Эрдоган в воскресенье прибыл с государственным визитом в Узбекистан.
В международном аэропорту Ташкента лидера Турции встретил премьер-министр Абдулла Арипов, сообщила пресс-служба Эрдогана.
30 апреля в резиденции Куксарой пройдут переговоры глав двух стран, на которых будут обсуждены вопросы сотрудничества в торгово-экономических, инвестиционных и других сферах.
Также планируется, что Эрдоган выступит с речью в Олий Мажлисе и вместе с Шавкатом Мирзиёевым посетит бизнес-форум с участием деловых кругов Узбекистана и Турции.
1 мая глава Турции посетит Бухару.